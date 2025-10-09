CMF por inquietudes de bancos ante nuevo Sistema de Finanzas Abiertas: “Siempre hemos estado receptivos”

Conversamos en Más Que Números con Solange Berstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sobre las inquietudes de los bancos ante el nuevo Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), la cantidad de fraudes y la restitución del feriado bancario.



Solange Berstein, presidenta de la CMF: "Ha mejorado en términos de que ha bajado la cantidad de fraudes".