Yerka Yukich de la CCS destaca “cifras históricas” en el Cyber Monday 2025

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Yerka Yukich, directora ejecutiva de e-Commerce de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), sobre el balance del Cyber Monday 2025 que inició el lunes 6 de octubre y finalizará este miércoles 8 de octubre.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Yerka Yukich, directora ejecutiva de e-Commerce de la CCS, por Cyber Monday 2025: “Respecto del año pasado, la cantidad de reclamos es mucho más baja. Hemos tenido, el primer día, sólo 100 reclamos. Eso habla muy bien de las marcas”.

