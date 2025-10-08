Entrevistas

Sonami en alerta por ley SBAP: “No puedo creer que haya habido tal falta de rigurosidad”

Conversamos en Más Que Números con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de la Minería (SONAMI), sobre la implementación de la Ley N°21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), publicada en septiembre de 2023. Asimismo, abordó la creación del nuevo Consejo Minero para la Pequeña y Mediana Minería A.G. 