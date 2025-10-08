Proyecta Chile 2050: Guido Girardi enfatiza en que nuestro país “necesita una carta de navegación”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con G uido Girardi , vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, sobre Proyecta Chile 2050, la actualidad de la sociedad chilena y los desafíos que enfrenta hacia adelante.

Proyecta Chile 2050 es una iniciativa inédita de construcción colectiva impulsada por la Fundación Encuentros del Futuro junto al Senado, el CRUCH y la Academia Chilena de Ciencias. Durante seis años, más de 2.000 personas —académicos, científicos, líderes sociales, empresariales y ciudadanos— trabajaron ad honorem para diseñar una hoja de ruta estratégica para el desarrollo del país.

El proyecto busca proyectar una visión de largo plazo, ajena a coyunturas políticas, que sirva como base para quienes lideren Chile en las próximas décadas. Su documento final aborda seis ejes: sostenibilidad y crisis climática; equidad social y territorial; ciencia, tecnología e innovación; educación; democracia y gobernanza; y una matriz productiva diversificada.

El próximo 16 de octubre, en la Universidad Católica, se entregará oficialmente el texto a los candidatos presidenciales, en un gesto que busca incorporar sus propuestas al debate público y a los futuros programas de gobierno.