Proyecta Chile 2050: Guido Girardi enfatiza en que nuestro país “necesita una carta de navegación”
Proyecta Chile 2050 es una iniciativa inédita de construcción colectiva impulsada por la Fundación Encuentros del Futuro junto al Senado, el CRUCH y la Academia Chilena de Ciencias. Durante seis años, más de 2.000 personas —académicos, científicos, líderes sociales, empresariales y ciudadanos— trabajaron ad honorem para diseñar una hoja de ruta estratégica para el desarrollo del país.
El proyecto busca proyectar una visión de largo plazo, ajena a coyunturas políticas, que sirva como base para quienes lideren Chile en las próximas décadas. Su documento final aborda seis ejes: sostenibilidad y crisis climática; equidad social y territorial; ciencia, tecnología e innovación; educación; democracia y gobernanza; y una matriz productiva diversificada.
El próximo 16 de octubre, en la Universidad Católica, se entregará oficialmente el texto a los candidatos presidenciales, en un gesto que busca incorporar sus propuestas al debate público y a los futuros programas de gobierno.
