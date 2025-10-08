Entrevistas

Nona Fernández y su libro Marciano: “No intenta en ningún caso ser una loa a Mauricio Hernández”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Nona Fernández, escritora y guionista chilena, quien nos contó todos los detalles de su nuevo libro Marciano, una obra que mezcla memoria y ficción a partir de conversaciones con Mauricio Hernández Norambuena, exjefe militar del FPMR, condenado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards.