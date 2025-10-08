Nona Fernández y su libro Marciano: “No intenta en ningún caso ser una loa a Mauricio Hernández”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Nona Fernández, escritora y guionista chilena, quien nos contó todos los detalles de su nuevo libro Marciano, una obra que mezcla memoria y ficción a partir de conversaciones con Mauricio Hernández Norambuena, exjefe militar del FPMR, condenado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Nona Fernández, escritora y guionista chilena, sobre su novela Marciano:
“No intenta en ningún caso ser una loa a Mauricio Hernández (…) es un libro que intenta comprender a un personaje que ha estado aislado del mundo”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/XwFpzcIJZV
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 8, 2025