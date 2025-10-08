Enade 2025: Evento se realizará el 14 de octubre con transmisión por Mega y Radio Infinita

ENADE 2025: XLVII Encuentro Nacional de la Empresa se realizará el martes 14 de octubre en Metropolitan Santiago, organizado por ICARE. El evento reunirá a autoridades públicas, líderes empresariales y representantes de distintos sectores para debatir sobre crecimiento radical y sostenible en Chile.

El programa incluye tres bloques: exposiciones de ministros como Nicolás Grau, paneles con representantes de la sociedad civil, empresa y academia, y un Panel Presidencial con candidatos y figuras políticas. ICARE enfatiza la importancia de pasar de las palabras a la acción para impulsar desarrollo y progreso en el país.

Fecha: 14 de octubre | Horario: 08:00–14:30 | Lugar: Metropolitan Santiago, Vitacura | Transmisión: Mega y Radio Infinita.