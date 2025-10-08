Entrevistas

Economista Rodrigo Aravena: “La economía no va a aguantar que el gasto siga creciendo a tasas del 3-4% real”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile, para analizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, el cual presentó una variación mensual de 0,4%; la discusión del mercado laboral a partir del último IPoM del Banco Central; y las proyecciones de crecimiento para nuestro país.