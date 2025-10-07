El choque entre Montes y Jara que vuelve a tensionar la campaña oficialista
En Lo que Faltaba, conversamos con Tomás Hirsch, vocero del comando de Jeanette Jara, sobre la presentación del programa de la candidata oficialista y la reciente controversia con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a raíz de la reconstrucción de Viña del Mar y la megatoma de San Antonio.
