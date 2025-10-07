Entrevistas

Briones ante alza de fondos para Cultura: “La gestión cultural de este gobierno debe ser de las peores que recuerde”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Ignacio Briones, exministro de Hacienda y miembro del equipo económico de Evelyn Matthei, sobre el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, el programa de la candidata de Chile Vamos y el polémico recorte fiscal que pretende hacer el abanderado republicano José Antonio Kast si llega a La Moneda. 