Vicepresidenta de ICARE y participación de Dorothy Pérez en Enade 2025: “Ella da una señal muy importante”

Conversamos en Más Que Números con Mónica Álvarez, vicepresidenta de ICARE, sobre lo que será la versión número 47 del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), que contará con la participación del presidente Gabriel Boric, del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la contralora Dorothy Pérez, y los candidatos presidenciales. 