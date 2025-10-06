Vicepresidenta de ICARE y participación de Dorothy Pérez en Enade 2025: “Ella da una señal muy importante”
Conversamos en Más Que Números con Mónica Álvarez, vicepresidenta de ICARE, sobre lo que será la versión número 47 del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), que contará con la participación del presidente Gabriel Boric, del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la contralora Dorothy Pérez, y los candidatos presidenciales.
🎙️#MásQueNúmeros | Mónica Álvarez, vicepresidenta ICARE, por Enade 2025:
“Necesitamos que hablemos de permisología, crecimiento, capital humano, seguridad, eficiencia del Estado y todas las demandas sociales”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/35qIpv3CAH
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 6, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Mónica Álvarez, vicepresidenta ICARE, por Enade 2025:
“Hoy día estamos en un punto de inflexión porque tenemos un país que no crece”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/x1ZcNfpQEB
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 6, 2025