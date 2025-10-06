Entrevistas

Parisi critica propuestas de Jara: “Es un programa comunacho que no quiere ser comunacho”

En Qué Hay De Nuevo conversamos con el candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, de cara a las elecciones de noviembre. El postulante a La Moneda se refirió al proyecto de Ley de Presupuestos 2026, el cruce entre el presidente Gabriel Boric y el republicano José Antonio Kast, y el programa de gobierno de la carta oficialista, Jeannette Jara, que publicó recientemente.