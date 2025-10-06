Parisi critica propuestas de Jara: “Es un programa comunacho que no quiere ser comunacho”
En Qué Hay De Nuevo conversamos con el candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, de cara a las elecciones de noviembre. El postulante a La Moneda se refirió al proyecto de Ley de Presupuestos 2026, el cruce entre el presidente Gabriel Boric y el republicano José Antonio Kast, y el programa de gobierno de la carta oficialista, Jeannette Jara, que publicó recientemente.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Franco Parisi, candidato presidencial PDG, por Presupuesto 2026:
“Es más plata para el FA y el PC”.
En vivo por https://t.co/BHa5S6hb1F pic.twitter.com/xBJPxtIsj3
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 6, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Franco Parisi, candidato presidencial PDG:
“Este gobierno va a dejar un descalabro financiero con mayor endeudamiento (…) la glosa republicana va a ser un saludo a la bandera”.
En vivo por https://t.co/BHa5S6hb1F pic.twitter.com/UhWzdj4uUm
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 6, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Franco Parisi, candidato presidencial PDG, sobre programa de Jara:
“Es un mal programa y que está lleno de contradicciones. Es un programa comunacho que no quiere ser comunacho”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/IHdH1ldS8w
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 6, 2025