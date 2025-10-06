Los mejores consejos para este CyberMonday 2025

El CyberMonday 2025 comenzó este lunes a las 00:00 horas con 660 sitios web oficiales participantes. Hasta las 17:00, se registraron 970 mil pedidos por más de US$100 millones, un 14% más que en 2024, con un ticket promedio de $106 mil, 8% superior al año pasado. Los mayores tickets se dan en operadores turísticos ($600 mil), muebles y electrónica ($290 mil) y pasajes aéreos ($280 mil), mientras que supermercados y vestuario promedian $75 mil. Los segmentos más activos son grandes tiendas, supermercados y alimentación, con descuentos promedio de 20%. Se espera que el evento alcance US$490 millones en ventas totales.