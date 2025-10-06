Juan José Obach e incumplimiento de meta fiscal: “Es un problema estructural, pero en este gobierno se ha exacerbado”
Conversamos en Más Que Números con Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, para abordar el debate en torno al Presupuesto 2026, la eliminación de la llamada glosa republicana y el incumplimiento de la meta fiscal.
🎙️#MásQueNúmeros | Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, e incumplimiento de la meta fiscal:
"Las respuestas que ha dado la Dirección de Presupuestos y Hacienda todavía no son satisfactorias".
🎙️#MásQueNúmeros | Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, por eliminación de la glosa republicana:
"Creo que faltó un poco más de trabajo prelegislativo, se avanzó a matacaballos".
