Juan José Obach e incumplimiento de meta fiscal: “Es un problema estructural, pero en este gobierno se ha exacerbado”

Conversamos en Más Que Números con Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, para abordar el debate en torno al Presupuesto 2026, la eliminación de la llamada glosa republicana y el incumplimiento de la meta fiscal.

