Desalojo en Campamento Dignidad: Alcalde Reyes dice que hay un grupo que planea resistirse

A partir de este lunes 6 de octubre, la Municipalidad de La Florida pretende iniciar el desalojo del Campamento Dignidad por riesgo de aluvión. En total, en el lugar viven 194 familias, equivalente a 631 personas.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, sobre el inicio del proceso de desalojo y posterior demolición del Campamento Dignidad.