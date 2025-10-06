Desalojo en Campamento Dignidad: Alcalde Reyes dice que hay un grupo que planea resistirse
A partir de este lunes 6 de octubre, la Municipalidad de La Florida pretende iniciar el desalojo del Campamento Dignidad por riesgo de aluvión. En total, en el lugar viven 194 familias, equivalente a 631 personas.
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, sobre el inicio del proceso de desalojo y posterior demolición del Campamento Dignidad.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Alcalde de La Florida, Daniel Reyes, y desalojo del Campamento Dignidad:
“Hemos tenido noticias de que existiría un grupo de personas que tiene intención de resistir este desalojo”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/bLpvsLR6r7
