Suceso revela que más de 6 mil médicos dieron licencias estando ellos con reposo
En Qué hay de Nuevo conversamos con la Dra. Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, acerca del reciente informe de la Suseso, que reveló que 6.410 médicos emitieron licencias mientras ellos mismos estaban con reposo. Un tema que se suma a las irregularidades detectadas por la Contraloría en semanas recientes.
