“Se pasó un poco en la respuesta”: Diputado Benavente (UDI) aborda disputa entre José Antonio Kast y el presidente Boric

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con el diputado UDI Gustavo Benavente sobre la presentación de un recurso ante la Contraloría, donde su partido acusa al presidente Gabriel Boric de intervención electoral durante la reciente cadena nacional. Además, abordamos la inesperada respuesta de Evelyn Matthei, quien se desmarcó de la postura de la UDI y defendió al mandatario.