Entrevistas

Ministra Orellana por caso Julia Chuñil: “No hubo elementos para que nos pudiéramos involucrar”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre los costos de criar en Chile, a propósito el estudio elaborado por la cartera con el apoyo de Unicef; el primer estudio sobre la violencia política digital de género en Chile, en coordinación con la Usach; y el caso de la desaparición de la dirigente mapuche, Julia Chuñil, y por qué el ministerio no pudo querellarse.