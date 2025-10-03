Economista Claudio Agostini por Ley de Cabotaje: “La encuentro muy acotada”
Conversamos en Más Que Números con Claudio Agostini, académico UAI y economista experto en temas tributarios y de libre competencia, para abordar diversos temas que han marcado la agenda: el debate por las contribuciones en contexto electoral, el impacto de los aranceles de Estados Unidos y la discusión de la Ley de Cabotaje.
Claudio Agostini, académico UAI y economista:
"La única evidencia que tenemos es que el impuesto corporativo tiene un impacto en la inversión y eso tiene impacto en el crecimiento".
