Entrevistas

Economista Claudio Agostini por Ley de Cabotaje: “La encuentro muy acotada”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Claudio Agostini, académico UAI y economista experto en temas tributarios y de libre competencia, para abordar diversos temas que han marcado la agenda: el debate por las contribuciones en contexto electoral, el impacto de los aranceles de Estados Unidos y la discusión de la Ley de Cabotaje. 