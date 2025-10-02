Senador Cruz-Coke critica alocución de Boric a Kast por Presupuesto 2026
En Lo que Faltaba conversamos con el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, acerca del anuncio presidencial sobre la Ley de Presupuesto 2026, dado a conocer en cadena nacional. La propuesta generó respaldo en el oficialismo, pero también duras críticas desde la oposición.
