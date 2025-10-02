Entrevistas

Presidente de la Comisión Nacional de Productividad por aumento del gasto de 1,7%: “En el contexto general hace sentido”

Conversamos en Más Que Números con Pablo García, académico UAI, presidente de la Comisión Nacional de Productividad y exvicepresidente del Banco Central, para analizar el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Gabriel Boric en cadena nacional, que contempla un aumento del gasto público del 1,7%. 