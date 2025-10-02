Presidente de la Comisión Nacional de Productividad por aumento del gasto de 1,7%: “En el contexto general hace sentido”

Conversamos en Más Que Números con Pablo García, académico UAI, presidente de la Comisión Nacional de Productividad y exvicepresidente del Banco Central, para analizar el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Gabriel Boric en cadena nacional, que contempla un aumento del gasto público del 1,7%.

🎙️#MásQueNúmeros | Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Productividad: “Estamos en campaña electoral así que todo lo que se presenta en temas como el Presupuesto es extremadamente político, hay que ponerle un filtro”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/OMD9VfEGUL — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 2, 2025