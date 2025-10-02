Entrevistas

ME-O arremete contra Jara, Kast y Matthei: “Están decididos a evitar los debates”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, para abordar su programa y el de los otros candidatos de cara a las elecciones de noviembre. La carta independiente lamentó la falta de debates, calificó de “locura” la propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast y aseguró ser el postulante a La Moneda “más difamado de todos”. 