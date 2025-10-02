ME-O arremete contra Jara, Kast y Matthei: “Están decididos a evitar los debates”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, para abordar su programa y el de los otros candidatos de cara a las elecciones de noviembre. La carta independiente lamentó la falta de debates, calificó de “locura” la propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast y aseguró ser el postulante a La Moneda “más difamado de todos”.
"Hoy somos más esclavos de las AFP que al inicio del gobierno".
“Hoy somos más esclavos de las AFP que al inicio del gobierno”.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial:
“Jara, Kast y Matthei están decididos a evitar los debates (…) me parece que ella (Jara) incumple su responsabilidad democrática”.
"Llevo 16 años de infamia arriba mío".
“Llevo 16 años de infamia arriba mío”.
