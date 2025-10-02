Gerente general de Club Hípico y apuestas online: “Se ha establecido que es ilegal, pero no es suficiente”

La Corte Suprema ordenó a proveedores de internet bloquear sitios de apuestas deportivas en línea que operan sin autorización en Chile, acogiendo un recurso de protección presentado por Lotería de Concepción. El fallo, emitido por la Tercera Sala, destacó que solo las entidades legales pueden ofrecer estos juegos, mientras que la Agrupación de Plataformas de Apuestas criticó la decisión y pidió al Congreso una regulación clara para la actividad.

Conversamos en Más Que Números con Enzo Yacometti, gerente general Club Hípico, para abordar el fallo de la Corte Suprema respecto de las casas de apuestas online.