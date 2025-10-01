Súmate a la Colecta Digital 2025 de Fundación Mujer Levántate

La Fundación Mujer Levántate, creada en 2009 por la hermana Nelly León y el padre Alfonso Baeza, trabaja por la reinserción social de mujeres privadas de libertad, acompañándolas en la cárcel, en la transición y en su integración a la comunidad.

Su misión es promover la dignidad de estas mujeres, restituir sus derechos y abrir segundas oportunidades a través de programas como Construyo Mi Futuro, Caminemos y la Residencia Transitoria. La fundación ofrece un modelo integral y personalizado de acompañamiento intra y pospenitenciario, fortaleciendo la reconstrucción socioemocional, la reunificación familiar y la inserción laboral.

La hermana Nelly León resume su convicción con una frase que guía su labor: “Una mujer vale más que un mundo, y una oportunidad hace un mundo de diferencia”.