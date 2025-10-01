“La cuña es súper sencilla, pero el debate técnico es árido”: Ignacio Imas analiza cadena nacional del Presidente

En Qué Hay De Nuevo con Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginaccion, para analizar la cadena nacional del Presidente de la República, Gabriel Boric, en que presentó el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 y apuntó -sin mencionarlo directamente- contra el candidato republicano, José Antonio Kast, por su polémica propuesta de recorte fiscal.

Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginaccion: "Es muy ventajoso para Kast (…) toda esa pulsión antigobierno él lo logra capitalizar".