Alejandro Fernández por Presupuesto 2026: “El aumento del gasto me parece elevado”

Conversamos en Más Que Números con Alejandro Fernández, gerente de estudio Gemines, sobre el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, la ausencia de la “glosa republicana” en la iniciativa y el discurso del presidente Gabriel Boric. Asimismo, el economista analizó el Imacec de agosto que mostró un crecimiento de solo 0,5%, muy por debajo de las expectativas.

🎙️#MásQueNúmeros | Alejandro Fernández, gerente de estudio Gemines, sobre facultad para reasignar hasta un 10% del gasto público en vez de la “glosa republicana”: “Es una práctica discutible”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/EY1gRBHNhc — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 1, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Alejandro Fernández, gerente de estudio Gemines, por Imacec de agosto: “Es un dato desilusionante, esperaba bastante más”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/3bvRuOGWlh — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 1, 2025