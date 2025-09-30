¿Hay plata? Cuánto dejará el Gobierno al próximo presidente

El gobierno ingresa esta semana el proyecto de ley de Presupuesto 2026 en un contexto marcado por polémicas: La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha denunciado poca transparencia en el tamaño de la deuda que calcula la iniciativa, mientras que el ministro de Hacienda Nicolás Grau confirmó que el proyecto no incluirá la llamada ‘glosa republicana’, un monto de libre disposición que históricamente los gobiernos le han dejado a sus sucesores.

Para profundizar en un tema que puede ser difícil, en ‘Lo Que Faltaba’ conversamos con Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, quien ha participado del Comité Experto para el presupuesto de 2026.