“Los adjetivos nos han distraído de la discusión”: Tomás Rau por debate en torno a la crisis laboral

Conversamos en Más Que Números con Tomás Rau, profesor titular del Instituto de Economía UC, para analizar la tasa de desempleo en Chile que llegó al 8,6% durante el trimestre junio-agosto de 2025.

🎙️#MásQueNúmeros | Tomás Rau, profesor titular del Instituto de Economía UC, sobre desempleo: “A veces hay opiniones en clave política más que técnica (…) por ejemplo la discusión con el tema del BC para mí es inconducente”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/vGDkya07wI — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 30, 2025