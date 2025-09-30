Alexis Osses, subgerente Estrategia Bci, ve catalizadores positivos que podrían llevar a la bolsa subir un poco más

Conversamos en Más Que Números con Alexis Osses, Subgerente de Estrategia de Bci, sobre el rendimiento de los mercados, desempeño de las bolsas, principales activos y proyecciones para lo que resta del año.

🎙️#MásQueNúmeros | Alexis Osses, Subgerente de Estrategia de Bci, sobre el IPSA: “Me da la impresión que la última parte del año va a ser muchísimo más positiva de lo que hemos visto hasta ahora”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/JO1OViVUWw — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 30, 2025