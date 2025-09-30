Entrevistas

Alexis Osses, subgerente Estrategia Bci, ve catalizadores positivos que podrían llevar a la bolsa subir un poco más

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Alexis Osses, Subgerente de Estrategia de Bci, sobre el rendimiento de los mercados, desempeño de las bolsas, principales activos y proyecciones para lo que resta del año.