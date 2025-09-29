Vocero del equipo económico de Matthei emplaza al Minvu por deuda: “Que nos digan cuál es el número”
Conversamos en Más Que Números con Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Evelyn Matthei, previo a la presentación de la Ley de Presupuesto 2026 y la polémica por el monto de la deuda del Ministerio de Vivienda.
🎙️#MásQueNúmeros | Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Matthei, previo a la presentación del Presupuesto 2026:
“Queremos una proyección de ingresos más realista, prudente (…) es probable que el gasto se tenga que mantener o incluso caer el próximo año”. pic.twitter.com/l3CDpE8Y5w
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 29, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Matthei, por deuda del Minvu y Presupuesto 2026:
“Lo que le estamos diciendo al Ministerio es que nos digan cuál es el número y cómo se compone”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/205AEUYftw
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 29, 2025