Vocero del equipo económico de Matthei emplaza al Minvu por deuda: “Que nos digan cuál es el número”

Conversamos en Más Que Números con Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Evelyn Matthei, previo a la presentación de la Ley de Presupuesto 2026 y la polémica por el monto de la deuda del Ministerio de Vivienda.

🎙️#MásQueNúmeros | Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Matthei, previo a la presentación del Presupuesto 2026: “Queremos una proyección de ingresos más realista, prudente (…) es probable que el gasto se tenga que mantener o incluso caer el próximo año”. pic.twitter.com/l3CDpE8Y5w — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 29, 2025