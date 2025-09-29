Entrevistas

Vocero del equipo económico de Matthei emplaza al Minvu por deuda: “Que nos digan cuál es el número”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Evelyn Matthei, previo a la presentación de la Ley de Presupuesto 2026 y la polémica por el monto de la deuda del Ministerio de Vivienda. 