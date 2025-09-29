Toma Calicheros: Alcaldesa de Quilpué dice que el error más grave fue que se radicara en un organismo técnico
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, respecto del inicio del proceso de desalojo de la toma de Calicheros, en la región de Valparaíso.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, y desalojo de toma:
“Le dije (al subsecretario del Interior) ‘creo que el error más grave que se cometió es que se radicara en un organismo técnico respecto de la decisión que es política'”.
