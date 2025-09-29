Toma Calicheros: Alcaldesa de Quilpué dice que el error más grave fue que se radicara en un organismo técnico

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, respecto del inicio del proceso de desalojo de la toma de Calicheros, en la región de Valparaíso.

Alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, y desalojo de toma: "Lo que estamos haciendo nosotros es reestablecer el Estado de Derecho".