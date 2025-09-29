Subsecretaria de DDHH y críticas de Kaiser por el caso Bernarda Vera: “Poner en duda la verdad histórica es una inmoralidad”
En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, sobre el caso de Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida y que fue ubicada con vida en Argentina. La autoridad destacó el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda y recalcó que este es el único caso confirmado, descartando la existencia de situaciones similares.