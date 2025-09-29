Raphael Bergoeing destaca trabajo de Marcel y Grau: “Desarrollaron una agenda que sí tuvo mucho que ver con mejorar la productividad”

Conversamos en Más Que Números con Raphael Bergoeing, académico de la Escuela de Negocios de la UAI, sobre la productividad y el impacto de las reformas laborales.

🎙️#MásQueNúmeros | Raphael Bergoeing, académico UAI: “Ese gobierno (el próximo) debería favorecer un aumento en las inversiones”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/sffkEXFOZt — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 29, 2025