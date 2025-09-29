De la cancha al pop: así se dividen los fans entre Kast, Jara, Matthei y Kaiser

Un estudio de Criteria analizó a los seguidores en Instagram de los principales candidatos presidenciales —Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Franco Parisi— para trazar sus “afinidades digitales”.

Los resultados muestran que Jara concentra al electorado más joven y de sectores ABC1, con gran interés por la música y el entretenimiento (fans de Dua Lipa, Mon Laferte, humoristas como Edo Caroe). Kast, en cambio, destaca en seguidores politizados y futboleros, vinculados a figuras de la “generación dorada” como Alexis Sánchez y Vidal. Matthei se consolida en el público mayor de 45 años y de sectores medios, con afinidad hacia medios tradicionales y artistas como Myriam Hernández o Selena Gómez. Parisi reúne un electorado más disperso, ligado al humor digital y a artistas como Daddy Yankee o Denisse Rosenthal.

En entrevista con Que hay de Nuevo, conversamos con Cristián Munita, gerente de Criteria, sobre este análisis que se realizó en torno a los candidatos y sus votantes.