Lluvias y fuertes vientos en la zona centro: Revisa el pronóstico del tiempo con Jaime Leyton

Fuertes vientos y lluvias marcaron la jornada de este viernes en la zona centro del país. La intensidad del sistema frontal provocó, incluso, la caída de un árbol de gran tamaño en plena avenida Irarrázaval con Marchant Pereira, generando la suspensión del tránsito por varias horas. Pero la gran pregunta es: ¿continuarán las lluvias este fin de semana y qué explica el brusco cambio de temperatura? Revisa el pronóstico del tiempo junto al meteorólogo de Megamedia, Jaime Leyton.