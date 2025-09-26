Equipo económico de Jara arremete contra recorte fiscal de Kast

En diálogo con Más Que Números, Osvaldo Rosales, integrante del equipo económico de la candidatura de Jeannette Jara, abordó la polémica medida anunciada por José Antonio Kast que implica un recorte fiscal de US$6.000 millones en 18 meses, si llegase a llegar a La Moneda. Sobre esto, el economista advirtió que “es una propuesta irresponsable” y no descartó que de aplicarse Chile podría caer en una recesión.

