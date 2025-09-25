Entrevistas

“Una falta de respeto”: Alcaldesa de La Serena arremete contra la U por banderazo y anuncia querella

Imagen principal

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, sobre los incidentes registrados en las afueras del hotel Diego de Almagro tras el banderazo organizado por hinchas de Universidad de Chile, en el marco de la previa al partido por Copa Sudamericana contra Alianza Lima que se disputará a las 21:30 horas de este jueves 25 de septiembre en la región de Coquimbo.