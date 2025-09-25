“No hay qué rescatar”: Asesor económico de Kaiser dice que cerraría TVN si llegan al poder
Conversamos en Más Que Números con Víctor Espinosa, asesor económico de Johannes Kaiser, sobre el programa del candidato del Partido Nacional Libertario (PNL).
🎙️#MásQueNúmeros | Víctor Espinosa, asesor económico de Kaiser:
“Queremos reducir el gasto público para eliminar el déficit, pagar la reforma y quedar con superávit fiscal”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ghJrreD8Gv
"Lo que queremos es ordenar la casa".
“Lo que queremos es ordenar la casa”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/X70Va75ogo
Víctor Espinosa, asesor económico de Kaiser, sobre eliminación de programas:

"No le debemos un favor a nadie, no tenemos ningún padrino".
“No le debemos un favor a nadie, no tenemos ningún padrino”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/nXDBcprNsi
