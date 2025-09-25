Ministro Pizarro confirma planificación en seguridad para el Mundial Sub-20
En Qué hay de Nuevo conversamos con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien adelantó los detalles de la fiesta que se vivirá con el Mundial Sub 20 en Chile, torneo que comienza este sábado con el esperado debut de la Roja frente a Nueva Zelanda.
