“Es el ilícito más sensible en materia de libre competencia”: Joaquín Morales de Ontier por colusión de la centolla

Conversamos en Más Que Números con Joaquín Morales, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y director del área Libre Competencia, Contratación Pública y Arbitraje de Ontier, para abordar el caso de colusión de la centolla en la región de Magallanes, a raíz de la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de siete empresas procesadoras de este producto.

