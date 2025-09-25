Entrevistas

“Es el ilícito más sensible en materia de libre competencia”: Joaquín Morales de Ontier por colusión de la centolla

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Joaquín Morales, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y director del área Libre Competencia, Contratación Pública y Arbitraje de Ontier, para abordar el caso de colusión de la centolla en la región de Magallanes, a raíz de la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de siete empresas procesadoras de este producto. 