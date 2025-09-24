Ministra Javiera Toro y nominación de expresidenta Bachelet a la ONU: “Debiese ser motivo de orgullo”

Desde Nueva York, la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro se refirió en ‘Qué Hay De Nuevo’ al anuncio del presidente Gabriel Boric de nominar a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a Secretaria General de la ONU.

Junto con asegurar que debiese ser motivo de orgullo para todos los chilenos, Toro disparó contra figuras de la derecha que han cuestionado la nominación de Bachelet, señalando que no entiende cómo alguien se opondría que una chilena con prestigio internacional ocupara el cargo.

Revisa la conversación: