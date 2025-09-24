Marcando un hito en Chile: Credicorp Capital celebró su primer Investor Conference en Santiago

Este 24 y 25 de septiembre es el Investor Conference 2025 de Credicorp Capital en el Metropolitan Santiago. Un punto de encuentro para inversionistas de distintos países y, por primera vez en la historia, se realiza en Santiago, Chile. Radio Infinita dijo presente y conversamos Carla Barrientos, Directora de Vicctus, Multifamily Office de Credicorp Capital, sobre la importancia de que se desarrollen estos eventos.