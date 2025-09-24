Klaus Kaempfe, CIO de Credicorp Capital, adelanta los temas que marcarán la inversión de los próximos 10 años

Comenzó el Investor Conference 2025, el evento más importante de Credicorp Capital, que por primera vez se realiza en Santiago. El evento reunirá a cerca de mil invitados del mundo empresarial y financiero de todo el continente, consolidándose como uno de los principales encuentros financieros de la región andina.

Con éxito en otros lugares de la región como Colombia y Perú, ahora es el turno de traer los principales tópicos que interesan y preocupan a los inversionistas a Chile. Directo desde Investor Conference, el CIO de Credicorp Capital Klaus Kaempfe nos dibujó los temas que serán clave en los próximos 10 años: Pensiones, Inteligencia Artificial y mucho más.