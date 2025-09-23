Subtel hace un balance positivo de la implementación de los prefijos 600 y 809

Conversamos en Más Que Números con Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, sobre la entrada en vigencia del Plan de gestión de la Ley “Chao Cables”, el balance sobre la implementación de los prefijos 600 y 809 que cumple un mes, y el acuerdo entre el Estado y la compañía telefónica Wom.

