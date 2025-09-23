“Otra cosa es con guitarra”: Corbo difiere con candidatos y ve más alcanzable un recorte de US$ 2.000 millones por año

Conversamos en Más Que Números con Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central (BC), para analizar el panorama económico chileno, el último Informe de Política Monetaria (IPoM), las propuestas de recorte fiscal de los distintos candidatos presidenciales y, en materia internacional, el apoyo de Estados Unidos al presidente argentino Javier Milei.

🎙️#MásQueNúmeros | Economista Vittorio Corbo sobre último IPoM: “Es el trabajo del BC. Tiene que ponerse un casco y recibir las piedras (…) hay que juzgarlo por su trabajo de mantener la estabilidad de precios”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/Jg8xmhniWC — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 23, 2025