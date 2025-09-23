¿Está la libertad de expresión en riesgo en EEUU?: Lo analizamos con Carlos Franco
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Carlos Franco, periodista y académico de la UAI, para abordar el panorama internacional marcado por las tensiones internas en Estados Unidos con el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk, y la suspensión del programa televisivo de Jimmy Kimmel por sus dichos sobre el aliado del presidente norteamericano, Donald Trump.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Carlos Franco, periodista y académico de la UAI:
“Hay un pequeño Trump en cada uno de nosotros (…) el liderazgo que representa hace sentido a muchas demandas que la elite ha desoído”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/BJbxTy7044
— Radio Infinita (@InfinitaFM) September 23, 2025