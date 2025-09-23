Entrevistas

¿Está la libertad de expresión en riesgo en EEUU?: Lo analizamos con Carlos Franco

Imagen principal

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Carlos Franco, periodista y académico de la UAI, para abordar el panorama internacional marcado por las tensiones internas en Estados Unidos con el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk, y la suspensión del programa televisivo de Jimmy Kimmel por sus dichos sobre el aliado del presidente norteamericano, Donald Trump.