Ministro Muñoz y balance de Fiestas Patrias: “Las autoridades son las primeras que debemos cumplir”

Carabineros entregó el balance final de tránsito por Fiestas Patrias 2025, que dejó 23 fallecidos, 415 lesionados y 399 detenidos por conducción bajo alcohol o drogas. Durante el fin de semana largo salieron más de un millón de vehículos de la RM y retornaron casi todos.

Se realizaron 86 mil controles y cerca de 25 mil exámenes a conductores, resultando 337 detenidos por alcohol y 62 por drogas. Además, se cursaron casi 3 mil infracciones, principalmente por exceso de velocidad, no uso de cinturón y falta de sistema de retención infantil.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que la cifra de muertes fue menor que en 2024 (61 fallecidos), aunque advirtió que este año ya se registra un 5% más de víctimas fatales que el año pasado.