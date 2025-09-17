Entrevistas

Felipe Jaque, economista jefe de BICE, anticipa lo que se viene en la reunión de la Fed

Conversamos en Más Que Números con Felipe Jaque, economista jefe de BICE, sobre la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos fijada para este miércoles, lo que mueven los mercados y el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central.