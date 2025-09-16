Vicepresidente del PS e inhabilitación de Rincón: “Ella es la primera llamada a cumplir la ley”

La senadora Ximena Rincón quedó fuera de la carrera senatorial por El Maule tras el fallo del Tribunal Constitucional, que rechazó su tercera postulación. Acusó a Paulina Vodanovic (PS) y a Francisco Huenchumilla (DC) de estar detrás de la impugnación, asegurando que el oficialismo busca “ganar por secretaría”.

En paralelo, la Cámara de Diputados postergó la votación de las reformas electorales —voto obligatorio con multa y restricciones al voto migrante— por el riesgo de alto ausentismo antes de Fiestas Patrias. La oposición asegura tener los votos justos para aprobar la sanción por no sufragar, pero cualquier ausencia podría desarmar el acuerdo. El oficialismo, en cambio, podría forzar una comisión mixta y complicar la tramitación.

En entrevista con Lo que faltaba, conversamos con Arturo Barrios, diputado y vicepresidente del PS, sobre la polémica en torno a la senadora Ximena Rincón y la votación sobre la reforma electoral.