Presidente de la CChC: “El sector inmobiliario no puede seguir como está”

Conversamos en Más Que Números con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), para analizar la actualidad del sector, los empleos destruidos y el subsidio al dividendo.

🎙️#MásQueNúmeros | Alfredo Echavarría, presidente de la CChC: “En el sector de la vivienda privada, sector inmobiliario, no puede seguir como está”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/7AJHPczFAj — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 16, 2025