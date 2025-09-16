Entrevistas Ministro García y debate por IPoM: “Quiero alegrarme de que el BC esté analizando el tema del empleo” Conversamos en Más Que Números con Álvaro García, ministro de Economía, para abordar el debate en torno al empleo a partir del Informe de Política Monetaria (IPoM) publicado por el Banco Central (BC), responsabilidad fiscal y permisología. 🎙️#MásQueNúmeros | Ministro de Economía, Álvaro García, por informe del BC: “Quiero alegrarme de que el BC esté analizando el tema del empleo”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/n0a1KA920W — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 16, 2025

