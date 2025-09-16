Entrevistas

Ministro García y debate por IPoM: “Quiero alegrarme de que el BC esté analizando el tema del empleo”

Conversamos en Más Que Números con Álvaro García, ministro de Economía, para abordar el debate en torno al empleo a partir del Informe de Política Monetaria (IPoM) publicado por el Banco Central (BC), responsabilidad fiscal y permisología. 